Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

19 марта, 23:34

Исмаилов объяснил, почему Махачеву не стоит встречаться с Эдвардсом

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева провести бой с обладателем титула в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«Если в UFC заинтересованы в проекте «Махачев», хотят вывести на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, для них не проблема организовать поединок между Исламом и Эдвардсом. Я не исключаю, что даже Конору Макгрегору могут дать титульный бой с Леоном.

Нельзя недооценивать Эдвардса. Камару Усман — борец олимпийского уровня, а Леон вставал, хорошо защищался. Он чувствует дистанцию и остро бьет ногами. Это будет серьезное испытание для Махачева. Справедливо сойтись с Дариушом, который уже на закате. Он — возрастной бое», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Махачев заявил в соцсетях, что хочет подраться с обладателем титула лиги в полусреднем дивизионе Эдвардсом на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
0
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артем Резников: «Махачев победит Эдвардса»

Исмаилов считает, что у Гэтжи нет шансов против Царукяна и Гамрота
Новости
RSS RSS
Все новости