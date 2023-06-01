Резников — о пресс-конференции с Губерниевым: «Это было больше похоже на Comedy Club»

Казахстанский боец ММА Артем Резников высказался о пресс-конференции с Эдуардом Вартаняном, которую вел российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это было больше похоже на Comedy Club, на юмористическую программу. Если бы вел Асланбек Бадаев, он мог бы сделать перчинку, дать разгон пресс-конференции. А у Губерниева все в шутку, все в прикол, все в ха-ха. И даже я сам расслабился. Я пришел туда сконцентрированный, с настроем. Но Губерниев меня расслабил, я сидел, улыбался, как в юмористической программе. Я после этого даже в глаза Эдику не мог смотреть с каким-то настроем», — цитирует Резникова «Чемпионат».

Резников и Вартанян встретятся в финале 16 июня в Сочи, где разыграют звание победителя «Гран-при АСА».