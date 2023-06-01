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Резников — о бое Александра Емельяненко с Ершовым: «Чересчур наигранно, как будто это какой-то фильм»

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился мнением о поединке между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым.

«Вообще, я заметил, что именно с РЕН ТВ часто это происходит. Вспомнить удар по печени Харитонова. Это тоже постановочный удар. Все это понимают. Хотя Харитонов — спортсмен, мог более красиво сыграть. Хотя бы через две секунды сесть после удара, хотя бы не закрывать локтем печень. Я уже после Харитонова думал, что РЕН ТВ — это несерьезно. А после Емельяненко понимаю, что это чересчур наигранно. Как будто это какой-то фильм. Там было постановочно. Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался, ему, видимо, сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова, типа: «Что ты делаешь?» Уже было понятно, что это какая-то постановка», — цитирует Резникова «Чемпионат».

Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка, который состоялся 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего Емельяненко провел 39 боев в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, 1 поединок завершился ничьей.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5122799-kakaya-to-postanovka-film-boec-aca-reznikov-o-skandalnom-boe-aleksandra-emelyanenko.html
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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