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Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в откровенном купальнике

09:39
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Американка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, в своем Instagram опубликовала интригующие фотографии. Девушка выложила снимки в открытом купальнике.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».

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