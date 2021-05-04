Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в откровенном купальнике
09:39
Американка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, в своем Instagram опубликовала интригующие фотографии. Девушка выложила снимки в открытом купальнике.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».
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