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Рэпер Моргенштерн призвал запретить ММА в России: «Что за спорт, где лежачего добивают?»

31 августа 2021, 23:58
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
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Российский рэпер Моргенштерн вновь предложил ввести цензуру и запретить ММА в России.

«Угрожает ли мне что-то? Идиотов (в оригинале нецензурное слово. — Прим. «СЭ») просто много. Особенно, когда на тебя выпендриваются (в оригинале нецензурное выражение. — «СЭ») ММА-шники — у них же фанаты какие. Во одно время они сплотились и такие: «Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей».

Касательно этой ситуации я хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА. Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады. Что это за фигня (в оригинале нецензурное слово. — Прим. «СЭ»)? Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру», — сказал Моргенштерн в интервью на Youtube-канале Дмитрия Гордона.

Ранее рэпер неоднократно подвергался критике со стороны бойцов MMA за свое творчество. В частности, российский боец ММА Александр Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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