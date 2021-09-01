Самая известная ринг-герл UFC оценила шутку Макгрегора про Хабиба
06:07
Самая известная ринг-герл UFC Бриттни Палмер отреагировала на шутку Конора Макгрегора про Хабиба Нурмагомедова.
Ирландец пошутил по поводу слов россиянина по поводу того, что считает ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах.
Конор опубликовал в Twitter мем с персонажами мультсериала «Симпсоны», которые подписаны, как Нурмагомедов и известные ринг-герлз Бриттни Палмер и Ариани Селесте.
«Хахаха, мне жаль, на самом деле нет», — написала Бритни.
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