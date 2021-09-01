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Самая известная ринг-герл UFC оценила шутку Макгрегора про Хабиба

06:07
Бриттни Палмер. Фото Instagram
Бриттни Палмер. Фото Instagram
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Самая известная ринг-герл UFC Бриттни Палмер отреагировала на шутку Конора Макгрегора про Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов.Хабиб говорит, что ринг-герлз — ненужные люди в спорте. Но когда-то они помогли боксу удержаться на плаву

Ирландец пошутил по поводу слов россиянина по поводу того, что считает ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах.

Конор опубликовал в Twitter мем с персонажами мультсериала «Симпсоны», которые подписаны, как Нурмагомедов и известные ринг-герлз Бриттни Палмер и Ариани Селесте.

«Хахаха, мне жаль, на самом деле нет», — написала Бритни.

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Никита Горшенин все материалы автора

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