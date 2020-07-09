РЕН ТВ покажет ключевые поединки UFC 251

12-го июля в 5.20 утра по московскому времени РЕН ТВ в прямом эфире покажет 4 боя в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 251. Одним из титульных поединков станет бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо за звание чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Впервые поединки пройдут на Бойцовском острове UFC, который находится в прибрежной полосе самого крупного эмирата ОАЭ — Абу-Даби. Мероприятие, как и несколько предыдущих, пройдет в «закрытом» режиме, без зрителей на трибунах.

Зрители телеканала смогут увидеть три титульных поединка:

Камару Усман vs Хорхе Масвидаль (полусредний вес);

Александр Волкановски vs Макс Холлоуэй (полулёгкий вес);

Петр Ян vs Жозе Альдо (легчайший вес).