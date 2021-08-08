Сирил Ган: «Не считаю себя лучшим тяжем. Пояс пока у Нганну, да и мне нужно перебить весь дивизион»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган поделился эмоциями после завоевания титула.

«Лоукики не то чтобы были планом на бой, потому что Деррик хорошо ловит их и накрывает правым оверхэндом, — сказал Ган на послематчевой пресс-конференции. — Но когда в бою я прочувствовал, что лоукики проходят, я сделал на них ставку и это очень помогло выиграть бой. Думал, что уже при первой той атаке судья остановит бой, но он дал ему еще один шанс. Тренеры кричали мне, чтобы я любой ценой финишировал Деррика и второй раз я довел работу до конца. Я не чувствовал никакого давления всю неделю, был в отличном настроении.

Я посвящаю эту победу моему тренеру Фернанду Лопесу, моему залу MMA Factory, Франции и моей семье. Какой тренер Фернанд Лопес? Он гений. Он предугадывает будущее. Я помню, как уже на второй нашей тренировке он сказал мне, что я буду чемпионом. Он лучший тренер Франции и Европы

Считаю ли я себя лучшим тяжеловесом в мире? Пока нет. Пояс у Франсиса, да и для того, чтобы считаться лучшим, ты должен перебить весь дивизион. Может быть, через пару лет я смогу сказать про себя, что являюсь лучшим тяжеловесом. Но пока я только один из".