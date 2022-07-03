Реакция бойцов на поединок Перейры и Стрикленда на UFC 276
34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) прервал победную серию из шести боев Шона Стрикленда (25-4), одолев его нокаутом в первом раунде. Вскоре после этого бойцы UFC поделились своими впечатлениями от увиденного в Twitter.
Чарльз Оливейра: «У этого парня в руках динамит. Братан...».
Бен Аскрен: «Стрикленд выглядел неплохо до тех пор, пока Перейра не показал свою мощь».
Алджамейн Стерлинг: «У этого парня молоты вместо кулаков. Просто безумие».
Даниэль Кормье: «Перейра — это очень опасный парень».
Дерек Брансон: «Этот боковой удар был страшным».
Джон Джонс: «Только что глянул бой Алекса Перейры. Он победил слишком легко. Трудно поверить, что до этого его не было в рейтингах».
Бой Перейры и Стрикленда состоялся 3 июня на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.