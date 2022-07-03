Адесанья обратился к Перейре: «Я пробью тебя, и ты будешь обездвижен»

Адесанья обратился к Перейре после боя с Каноннье

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) после победы над Джаредом Каннонье (15-6) обратился к следующему претенденту на пояс Алексу Перейре (6-1), заявив, что он победит бразильца.

«Мы знаем, кто следующий, — сказал Адесанья. — Эй, Перейра, в прошлом нашем поединке в кике я совершил ошибку, опустив правую руку. Конечно, он легко вырубил этого деревенщину [Стрикленда], потому что тот парировал джебы. Когда я пробью тебя в следующий раз, ты будешь обездвижен и заморожен, как Эльза [главная героиня мультфильма «Холодное сердце»].

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июня на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Перейра нокаутировал Шона Стрикленда (25-4) в первом раунде на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.