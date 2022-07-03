Реакция бойцов на поединок Волкановски и Холлоуэя на UFC 276

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) уверенно победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45), забрав все пять раундов. Бой состоялся 3 июня на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Бойцы UFC поделились своими впечатлениями от поединка в Twitter.

Малки Кава: «Макс выглядит бледной тенью самого себя. Один из величайших дерется так, будто от этого зависит его жизнь».

Джон Джонс: «Предполагал, что Волк победит, потому что у них существенная разница в скорости».

Белал Мухаммад: «Волк должен получить шанс стать двойным чемпионом».

Брайс Митчелл: «Эти чуваки не вывозят Волка, потому что перед боем думают, что проиграют. Я знаю, как его победить! Я устал от этих неконкурентных боев. Это пустая трата времени и денег фанатов. Они хотят настоящего боя, с кем-то вроде меня».

Мовсар Евлоев: «Отличное выступление от чемпиона Алекса Волкановски. Вскоре перед тобой встанет новый вызов. Дай мне знать, если ты устал драться с ударниками, пытающимися с тобой бороться».

Алджамейн Стерлинг: «Думаю, я бы легко победил Волкановски, заставив его постучать».