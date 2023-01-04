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Расул Магомедалиев: «Кто может создать Муслиму Магомедову проблемы в UFC? Никто»

Давид Хачатрян
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Тренер действующего чемпиона ACA в полутяжелом весе Муслима Магомедова (12-0) Расул Магомедалиев высоко оценил шансы своего подопечного стать чемпионом UFC. Об этом специалист рассказал в интервью «СЭ».

— Что по Муслиму Магомедову? Когда нам его ждать в UFC? Как по мне, оппозиции для него не осталось.

— Не знаю, ничего не могу сказать. Он может провести еще одну защиту [титула АСА]. Но пока никаких новостей нигде нет.

— Что говорит ваше желание?

— Мое желание: дальше-больше — и в UFC. Я вижу, что там будет делать Муслим. Представляю.

— Что в вашем представлении?

— Каждый соперник будет знать, что он будет проходить, валить, контролировать и забивать. Все будут знать, но он всем это будет делать. Почему? Потому что мы все видим, что делают в UFC чемпионы АСА и ACB. Аскар Аскаров, Забит Магомедшарипов, Петр Ян, Магомед Анкалаев, Саид Нурмагомедов — эти ребята без проблем свои дела делают [в UFC]. Они все были чемпионами АСА. Тем более, насколько я знаю, такого доминирующего чемпиона АСА, как Муслим, еще не было. Имеею в виду, чтобы над соперниками вообще без проблем доминировать.

— То есть у Муслима есть все шансы в ускоренном темпе дойти до пояса UFC?

— Абсолютно без проблем. Сами подумайте, кто может создать ему проблемы? Анкалаева пока уберем. А так, кто сможет создать ему проблемы? Никто.

— Вспоминается Хабиб Нурмагомедов. Вроде бы все знали, что он будет переводить, прессинговать, но все равно никто не смог подобрать ключи к победе над ним. Муслим смог бы повторить успех Хабиба?

— Вообще без проблем. Так же шикарно делает и Муслим.

Магомедов в прошлом бою победил техническим нокаутом в третьем раунде Олега Оленичева (17-7). Бой состоялся 18 ноября на ACA 148 в Сочи.

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