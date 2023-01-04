Майк Перри: «Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал»

Бывший боец UFC Майк Перри (14-8) сообщил, что он подписал контракт на поединок с блогером и боксером Джейком Полом (6-0).

«Я подписал контракт на бой с Джейком Полом, но он передумал», — написал Перри в Twitter.

Перри опубликовал подписанный контракт, в котором сказано, что бой с Полом должен состояться 18 февраля. Также в соглашении указано, что поединок должен продлиться восемь раундов по три минуты каждый.

Пол победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.