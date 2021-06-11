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Рамзан Кадыров ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом

15:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос о том, готовы ли он выйти в клетку против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион, — сказал Кадыров. — У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку».

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC. Сам Хабиб позже заявил, что не считает это оскорблением.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

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