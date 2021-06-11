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Рамзан Кадыров высказался об Александре Емельяненко

14:55
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram высказался о том, что сейчас происходит с Александром Емельяненко.

«Где Александр Емельяненко? Дома, наверное, тренируется. Он же должен выйти на ринг», — сказал Кадыров.

«Бой с Александром Емельяненко? Мы провели спарринг, и нам хватило. Боя не будет. Я не спортсмен. Я стараюсь, еле-еле, физкультурой занимается. Спортом не получается. Старый уже», — отметил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что бой по правилам бокса Александра Емельяненко против рэпера Джигана может состояться до конца этого года.

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