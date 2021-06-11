Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Кадыров объяснил, почему говорит «дон»: «Извините, если что-то не так»

16:42
Рамзан Кадыров. Фото Instagram
Рамзан Кадыров. Фото Instagram
Теги:

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему постоянно говорит слово «дон».

«Дон» это я для связки слов говорю, дон. Как «короче говоря». Вот так, дон. Это ничего не значит. Просто для связки слов, дон. Извините, если что-то не так, дон", — сказал Кадыров во время прямого эфира в Insgatram.

Также во время прямого эфира Кадыров высказался о том, что сейчас происходит с Александром Емельяненко, и ответил на вопрос о том, готов ли он выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова.

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Еженедельник Time поместил на обложку Байдена с отражающимся Путиным
Какие комнатные цветы могут навлечь на вас одиночество
Человеку на квадроцикле разорвало челюсть растянутой на трассе леской

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора
vs
1
Офсайд