Кадыров объяснил, почему говорит «дон»: «Извините, если что-то не так»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему постоянно говорит слово «дон».

«Дон» это я для связки слов говорю, дон. Как «короче говоря». Вот так, дон. Это ничего не значит. Просто для связки слов, дон. Извините, если что-то не так, дон", — сказал Кадыров во время прямого эфира в Insgatram.

Также во время прямого эфира Кадыров высказался о том, что сейчас происходит с Александром Емельяненко, и ответил на вопрос о том, готов ли он выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова.