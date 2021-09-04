Рампэйдж Джексон: «За всю карьеру не встречал соперника, который был бы сильнее меня физически»

Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Pride Куинтон «Рампэйдж» Джексон рассказал на подкасте «Thiccc Boy», что за 52 боя в профессиональных ММА не сталкивался с соперником, превосходящим его в физической силе.

Ведущий: «Чел Соннен говорил, что в бою с Джоном Джонсом он был удивлен, как тот невероятно силен физически. Ты ощутил эту силу?»

Рампэйдж Джексон: «Кто? Джонс? Нет. Бро, я сам очень сильный. Я не встречал ни одного соперника, кто был бы сильнее меня физически. А когда я прихожу в бешенство, у меня вообще появляется сила быка. Даже взять Кевина Рэндельмана. Он был сложен, как бодибилдер. Перед боем я думал, что он задавит меня силой. Но в бою он нисколько не был сильнее меня. Правда, он меня едва не нокаутировал. Потряс, но не пошел добивать».

Джексон провел последний поединок в декабре 2019-го, проиграв нокаутом Федору Емельяненко на турнире RIZIN.

За 20 лет в профессиональных ММА Рампэйдж дрался с такими соперниками, как Джон Джонс, Чак Лиддел, Кевин Рэндельман, Вандерлей Сильва, Игорь Вовчанчин, Федор Емельяненко, Казуши Сакураба, Дэн Хендерсон и другими.