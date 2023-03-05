Рамазан Исмаилов назвал фаворита в бою Джонса и Миочича

Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), считает, что новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) явный фаворит в бою с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Фаворит в бою Джонса и Миочича? Джонс. За счет борьбы, — сказал Исмаилов «СЭ». — Если Миочич сможет не дать себя свалить... хотя у Миочича есть шанс. 70 на 30 в пользу Джонса».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.