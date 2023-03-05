Асланбек Бадаев: «Джонс безальтернативно лучший в истории»

Вице-президент российской лиги ACA Асланбек Бадаев уверен, что новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) — лучший в истории. Об это Бадаев сказал «СЭ».

«Пришел, увидел, победил, — отметил Бадаев. — Довольно буднично [победил Гана]. Столько ожиданий, такие расклады были серьезные. Честно, переживал за него, потому что соперник был опасный, молодой, габаритный.

Все говорили, когда он встречается с соперником таких же габаритов, как он, Джонс теряется. Но, наверное, его особенность в его психологии, давлении. Он сразу захватил центр клетки, его длина конечностей также ему позволяет контролировать соперника. Он просто на таком уровне. Можно много раскладов давать: это и психология, и технические аспекты. Он максимально умеет навязать свою игру и свои преимущества. Ведь очевидно, что соперник более классный ударник, более техничный, скоростной и тяж. Но нашел он [Джонс] ключик к сопернику. Умение вовремя собраться, навязать свое.

И мы понимаем, что Джонс безальтернативно лучший в истории, кто бы что ни говорил, 16 побед в титульных боях, титул чемпиона в двух весовых категориях с допингом или без, с проблемами или без, фактурный или заплывший — не имеет значения. Когда парень мотивирован — он побеждает любого, он и так побеждает любого, но когда у него нет мотивации, он какие-то скучные и близкие бои выдает. Но его величие просто зацементировано сегодня. Величайший на все времена. Просто не знаю, что еще сказать. Сильнейший, лучший.

Был ли я расстроен таким быстрым исходом? Нет, я порадовался, потому что были определенные переживания насчет него, что могут быть проблемы. Поэтому лучше пусть так. После 3-летнего простоя непонятно, как бы его организм отреагировал на такой длительный бой".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.