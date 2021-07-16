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Раисов после победы над Махно: «Хорошо, что поединок остановили»

02:10
Юсуф Раисов.
Юсуф Раисов.
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Российский боец ММА Юсуф Раисов прокомментировал победу над Алексеем Махно, отметив, что соперник ничем не удивил.

«Ничем не удивил, — сказал Раисов «СЭ». — Махно — неплохой, достаточно хороший боец. Был хороший раунд — с учетом желтой карточки выиграл его со счетом 10-7. Думаю, что хорошо, что поединок остановили, так как у него на лице было много травм, а я не хочу наносить никому травмы в боях».

Во втором раунде угловые Махно выбросили полотенце в знак поражения в связи с тем, что боец получил травму глаза. Победа техническим нокаутом досталась Раисову, для которого бой в полусреднем весе стал первым в карьере.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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