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Раисов: «Махно мог симулировать травму»

02:16
Юсуф Раисов.
Юсуф Раисов.
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Дебютант AMC Fight Nights Юсуф Раисов допустил, что Алексей Махно мог симулировать травму глаза.

«Да, я допускаю, что он [Махно] симулировал [травму глаза], — сказал Раисов «СЭ». — Не думаю, что это был серьезный тычок в глаз. Это был тычок, и я извиняюсь за это, но это было чисто случайно. Он три раза попал в пах».

Раисов победил Махно техническим нокаутом во втором раунде. Угловые Алексея выбросили полотенце в знак сдачи.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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