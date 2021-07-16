Раисов: «Махно мог симулировать травму»
02:16
Дебютант AMC Fight Nights Юсуф Раисов допустил, что Алексей Махно мог симулировать травму глаза.
«Да, я допускаю, что он [Махно] симулировал [травму глаза], — сказал Раисов «СЭ». — Не думаю, что это был серьезный тычок в глаз. Это был тычок, и я извиняюсь за это, но это было чисто случайно. Он три раза попал в пах».
Раисов победил Махно техническим нокаутом во втором раунде. Угловые Алексея выбросили полотенце в знак сдачи.
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