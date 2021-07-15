Юсуф Раисов победил Махно техническим нокаутом
15 июля 2021, 23:10
В главном поединке АМС Fight Nights 103 российский боец ММА Юсуф Раисов одержал победу над своим соотечественником Алексеем Махно. Бой проходил в рамках полусреднего веса.
Поединок был остановлен на 52-й секунде второго раунда. Команда Махно выбросила полотенце — у бойца была травма глаза.
26-летний Раисов одержал 18-ю победу в ММА при 2 поражениях. У его соперника 27 побед и 7 поражений.
В соглавном бою россиянин Мухаммед Эминов в полулегком весе победил белоруса Максима Пугачева. Он одержал победу единогласным решением судей.
В наилегчайшем весе армянин Морис Болеян победил Азизхана Чоршанбиева из Таджикистана. Армянский спортсмен победил удушающим приемом в первом раунде и защитил свой чемпионский титул в этой весовой категории.
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