Рафаэлю Физиеву после победы над Дос Аньосом требуется операция

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) ляжет на операцию на носу. Операцию планируется провести 13 июля, сообщает журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на собственные источники. Также Хельвани добавил, что Физиев готов будет вернуться в клетку в ноябре или декабре.

На пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 39 Физиев подтвердил, что в бою с Рафаэлем дос Аньосом (31-13) у него сломался нос впервые за 20-летнюю карьеру. «Когда я вернусь в Пхукет, мне нужно лечь на операцию. Прямо сейчас я могу идти сниматься в «Аватаре»», — говорил Физиев.

Физиев победил дос Аньоса техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.