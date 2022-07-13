Хабиб обратился к Махачеву: «Давай да уже привези этот пояс»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) обратился в соцсетях к Исламу Махачеву (22-1), призвав его поскорее забрать пояс чемпиона UFC в легком весе и привести его в Дагестан.

«Ислам, давай да уже, привези этот пояс», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.