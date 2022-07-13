Нейт Диас назвал Нганну и Адесанью единственными достойными бойцами

Ветеран UFC Нейт Диас (20-13) отметил, что чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) и чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (23-1) — единственные бойцы, которые находятся на его уровне.

«Единственные, кто достоин драться со мной, — это гребаный Франсис Нганну и Адесанья, — сказал Диас в интервью The MMA Hour. — Я уважаю их, поэтому мне даже не хочется с ними драться. Они мне очень нравятся. Если я и буду драться, то только против тех, кто оставил свой след в спорте, как эти парни».

Диас потерпел два поражения в двух последних поединках.

В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (46-49, 46-49, 46-49) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).