Рафаэль Физиев: «Три тренировки в день, бегать в 5 утра — это устаревшая советская система»

Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев раскритиковал советскую систему подготовки.

«Я часто смотрю, какой распорядок у ребят — три тренировки в день. Если ты будешь делать три тренировки в день, то к концу недели очень устанешь, — сказал Физиев в интервью CBS Sport. — Вот эта советская система — три тренировки в день — лично для меня это большой минус, человек перетренировывается, к бою приходит уже уставшим. Кэмп к бою... ты не должен напрягаться, ты должен любить каждый день, не должен уставать от этого, ты должен выходить к бою на расслабоне.

Перетренировываться, не пить воду — вот эта советская система... Многие тренеры не дают ученикам пить воду, заставляют тренироваться три раза в день, просыпаться в 5 утра, бегать с 5 утра. Хотя человек в 5 утра должен помолиться и отдыхать, а не тренироваться в это время, потому что организм еще не проснулся, не подготовился. Эти нюансы очень часто влияют. Многие ребята мне говорят: «Я не могу в 5 утра просыпаться, чтобы идти на тренировку, тяжело». Я думаю всегда: «Брат, ты должен в 5 утра проснуться, помолиться и сидеть, чай пить. А бегать ты должен попозже, в 10 утра, и потом тренироваться плотно». Я так тренируюсь всю жизнь».

9 июля Физиев победил Рафаэля Дос Аньоса нокаутом на UFC Fight Night.