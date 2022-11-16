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16 ноября, 23:44

Хабиб Нурмагомедов может пропустить бой брата в США из-за закончившейся визы

Иван Шитик
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов может не посетить чемпионский бой своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в Bellator из-за закончившейся американской визы.

«У Хабиба закончилась виза. Он подал документы, но ответ не пришел быстро. Сейчас он ждет ответ», — сказал Усман Нурмагомедов ТАСС.

Усман Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Патрики Фрейре (24-10) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

В активе 24-летнего Усмана Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Источник: https://tass.ru/sport/16350167
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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