Хабиб Нурмагомедов может пропустить бой брата в США из-за закончившейся визы

Хабиб Нурмагомедов может не посетить чемпионский бой своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в Bellator из-за закончившейся американской визы.

«У Хабиба закончилась виза. Он подал документы, но ответ не пришел быстро. Сейчас он ждет ответ», — сказал Усман Нурмагомедов ТАСС.

Усман Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Патрики Фрейре (24-10) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

В активе 24-летнего Усмана Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.