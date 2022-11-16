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Рафаэль Физиев: «Готовлю себя на Махачева. Из 12 тренировок в неделю у меня — больше половины на борьбу»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев рассказал о том, как много работает над борьбой.

«Ислам Махачев — сильный, топовый боец, конечно, я себя готовлю на него, — сказал Физиев в интервью CBS Sport. — Если посмотреть на мой распорядок, у меня в неделю 10-12 тренировок, из этих тренировок более чем половина — это борьба. Я очень много внимания уделяю борьбе. Те братья, которые за меня болеют и переживают, что я могу проиграть в борьбе — хочу их успокоить. Я уделяю борьбе много времени и не дам просто так себя повалять».

9 июля Физиев победил Рафаэля Дос Аньоса нокаутом на UFC Fight Night.

Ислам Махачев
Рафаэль Физиев
UFC
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