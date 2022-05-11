Бивол: «Хочу встретиться с победителем боя между Бетербиевым и Смитом»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) признался, что не заинтересован в реванше с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2). Цель российского бойца — стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

«Хочу встретиться с победителем боя между Бетербиевым и Смитом-младшим, — сказал Бивол в интервью DAZN. — Сейчас реванш с Канело не входит в мои планы, моя цель — завоевать как можно больше титулов в полутяжах. Я хочу стать абсолютным чемпионом. Хочу победителя пары Бетербиев — Смит-младший. Да, у Канело есть право на реванш, и я дам ему второй бой, если он захочет. Он ведь дал мне эту возможность, и я отплачу ему той же монетой».

Следующий бой Артур Бетербиев (17-0) проведет против чемпиона WBO Смита-младшего (28-3) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.