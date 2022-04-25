Рафаэль Дос Аньос дал прогноз на бой Оливейры и Гэтжи

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) предполагает, что его соотечественник Чарльз Оливейра (22-12) сумеет одолеть Джастина Гэтжи (23-3) болевым приемом.

«Я знаю, что Джастин Гэтжи не отрабатывает джиу-джитсу, — приводит слова бразильца Super Lutas. — Он не любит это делать. Гэтжи отрабатывает только защиту от тейкдаунов. Оливейра, как мне кажется, переведет Гэтжи, заберет его спину и заставит сдаться. Скорее всего, он победит болевым приемом. В бою с Дастином Порье Оливейра бился хладнокровно, но все равно пропускал удары. Ему точно не следует пропускать от Гэтжи, ведь тот бьет очень тяжело. Если Оливейра извлек уроки из боя с Порье, то должен выходить в клетку с тщательно проработанной стратегией».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Оливейра идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).