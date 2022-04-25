Сехудо: «Самым опасным соперником для Оливейры является Гэтжи, а не Махачев»

Сехудо считает, что опасным соперником для Оливейры является Гэтжи, а не Махачев

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) предполагает, что претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) более опасный соперник для действующего чемпиона Чарльза Оливейры (32-8), нежели россиянин Ислам Махачев (22-1).

«Мне кажется, что самый опасный соперник для Чарльза Оливейры — это Джастин Гэтжи, — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports. — Раньше я думал, что самым серьезным оппонентом для Оливейры является Ислам Махачев. Сейчас я считаю, что Оливейра без проблем пройдет в партер к Махачеву. Это очень опасно для Ислама».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Оливейра идет на серии из 10 побед. Он защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).

Махачев также идет на серии из 10 побед. В прошлом бою россиянин одолел Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.