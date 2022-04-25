Исмаилов: «Бой с Минеевым состоится по боксу на площадке Hardcore»

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) сообщил, что намерен провести третий бой против чемпиона лиги AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) по правилам бокса на площадке Hardcore.

«Скорее всего, противостояние Исмаилова и Минеева состоится по боксу на площадке Hardcore. Думаю, это будет хороший старт для боксерской площадки Hardcore», — сказал Исмаилов на своем YouTube-канале.

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым закончился ничьей на AMC Fight Nights в октябре 2018 года, а спустя ровно три года Владимир одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.