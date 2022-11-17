Хрюнов оценил перспективы Хабиба в промоутерской деятельности

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» выразил уверенность в том, что бывший чемпион Хабиб найдет себя и в новом качестве в мире ММА.

«Хабиб — великий человек, мотиватор. Очень много простых деревенских ребят просыпаются с мыслью: «Как бы в этот день поступил Хабиб?» А Хабиб в этот день идет и тренируется. Он продолжает оставаться тем самым простым парнем без лишних звезд, а не суперзвездой, который мотивирует любить спорт как образ жизни. Думаю, он в начале пути как промоутер и тренер. Это человек, у которого есть поддержка его великого папы. Это вечное. Я думаю, что у него все будет удачно», — сказал Хрюнов «СЭ».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.