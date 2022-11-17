Кормье: «Чимаев будет огромным фаворитом в бою с Перейрой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что Хамзат Чимаев (12-0) имеет большие шансы победить нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейру (7-1).

«Если сейчас устроить бой Хамзата с Алексом, то Хамзат будет огромным фаворитом. Просто из-за его стиля, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Стили делают бои. Перейра еще молод для ММА, и Адесанья был для него идеальным чемпионом. Как ни безумно было бы это говорить, но Адесанья — идеальный чемпион для Перейры, которого нужно победить. Парень получил титульный бой очень рано, и теперь он чемпион, потому что чемпионом был Иззи».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.