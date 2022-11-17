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Сегодня, 09:14

Адесанья был задержан полицией в аэропорту Нью-Йорка

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Нью-Йорка после того, как они нашли в его багаже кастет, пишет TMZ Sports. Кастет запрещен законом в штате Нью-Йорк.

«Этот кастет Иззи подарил болельщик, — сказал менеджер бойца Тим Симпсон. — Когда кастет обнаружили в багаже, Иззи от него быстро избавился и стал сотрудничать с властями. Дело было закрыто, и сейчас Иззи летит домой».

Алекс Перейра (7-1) победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
UFC
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