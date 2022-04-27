Эдди Хирн: «Фьюри выпил и просил дать ему номер Энтони Джошуа»

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после победы над Диллианом Уайтом (28-3) чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) позвонил ему и попросил дать номер телефона Энтони Джошуа (26-2).

«Я плохо его слышал, так как он пил, а я находился в ресторане, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Он говорил, что хочет позвонить Энтони Джошуа, поэтому спрашивал у меня его номер телефона. Думаю, Фьюри просто решил всех подоставать, когда выпил и праздновал победу над Уайтом».

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе. Александр Усик (19-0) и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в июле.