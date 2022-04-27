Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:51

«Эта была отличная встреча». Сехудо встретился с руководством UFC по поводу своего возвращения

Сехудо встретился с руководством UFC по поводу своего возвращения
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Генри Сехудо.
Фото AFP

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что провел с руководством UFC встречу, в ходе которой обсуждалось его возвращение в клетку.

«Я хочу попробовать себя в двух дивизионах, — сказал Сехудо на YouTube-канале Triple C and Schmo. — Среди возможных соперников у меня есть Ти Джей, Стерлинг, Холлоуэй и Волкановски. Сейчас я в хорошем положении, потому что могу выбирать. Я разговаривал с руководством UFC за ужином. Эта была отличная встреча. Я пока не принял окончательного решения, где буду выступать — в легчайшем или полулегком весе. Как бы то ни было, UFC нравится, что я хочу вернуться».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Генри Сехудо
ММА
0
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молекула Ада — о бое с Бабаниным: «Ему прилетит обязательно»

Эдди Хирн: «Фьюри выпил и просил дать ему номер Энтони Джошуа»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости