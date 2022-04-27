«Эта была отличная встреча». Сехудо встретился с руководством UFC по поводу своего возвращения

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что провел с руководством UFC встречу, в ходе которой обсуждалось его возвращение в клетку.

«Я хочу попробовать себя в двух дивизионах, — сказал Сехудо на YouTube-канале Triple C and Schmo. — Среди возможных соперников у меня есть Ти Джей, Стерлинг, Холлоуэй и Волкановски. Сейчас я в хорошем положении, потому что могу выбирать. Я разговаривал с руководством UFC за ужином. Эта была отличная встреча. Я пока не принял окончательного решения, где буду выступать — в легчайшем или полулегком весе. Как бы то ни было, UFC нравится, что я хочу вернуться».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.