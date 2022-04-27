Том Аспиналл рассказал, почему Сен-Пьер лучше Хабиба Нурмагомедова

29-летний британский тяжеловес Том Аспиналл (12-2) рассказал, почему считает бывшего чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2) величайшим бойцом в истории.

«Конечно, Сен-Пьер лучший боец в истории, кто же еще? Думаю, что величайший в истории должен завоевать титул в двух весовых категориях, — сказал британский боец в интервью The MMA Hour. — Кроме того, Сен-Пьер возвращался после поражений. Для меня это признак настоящего чемпиона. Конечно, мы можем вспомнить Хабиба Нурмагомедова, но мы не знаем, какой он, когда терпит неудачи. Мы до сих пор не знаем этого, потому что он лучше всех остальных на голову.

Лучший тяжеловес всех времен? Стипе Миочич. Думаю, он заслуживает незамедлительного реванша против Франсиса Нганну. На мой взгляд, Стипе не получает того уважения, которого он заслуживает».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.