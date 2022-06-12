Прохазка: «Удушающий был по наитию, я был слишком ленив для смертельного движения в стойке»

Чешский боец Иржи Прохазка прокомментировал свою победу над бразильцем Гловером Тейшейром в главном поединке турнира UFC 275.

Прохазка выиграл удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда. Чех отнял у бразильца чемпионский пояс в полутяжелом весе.

«Впервые в жизни у меня был такой бой, когда не было ощущения, что я в бою. Извиняюсь за такое выступление, надеюсь, в следующий раз подерусь лучше. Как я сказал до боя, я готов финишировать в 1-м раунде или 5-м, неважно, какой техникой. Я сегодня разбил себе левую руку, а этот удушающий был делом момента, импровизацией. Я был слишком ленив сегодня, чтобы заложить какое-то реально смертельное финиширующее движение, поэтому получилось как получилось», — сказал Прохазка.