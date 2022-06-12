Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:21

Прохазка: «Удушающий был по наитию, я был слишком ленив для смертельного движения в стойке»

Прохазка оценил победный бой над Тейшейром в главном поединке турнира UFC 275
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чешский боец Иржи Прохазка прокомментировал свою победу над бразильцем Гловером Тейшейром в главном поединке турнира UFC 275.

Прохазка выиграл удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда. Чех отнял у бразильца чемпионский пояс в полутяжелом весе.

«Впервые в жизни у меня был такой бой, когда не было ощущения, что я в бою. Извиняюсь за такое выступление, надеюсь, в следующий раз подерусь лучше. Как я сказал до боя, я готов финишировать в 1-м раунде или 5-м, неважно, какой техникой. Я сегодня разбил себе левую руку, а этот удушающий был делом момента, импровизацией. Я был слишком ленив сегодня, чтобы заложить какое-то реально смертельное финиширующее движение, поэтому получилось как получилось», — сказал Прохазка.

У 29-летнего Прохазки 29 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. 42-летний Тейшейра потерпел 8-е поражение в карьере, на его счету также 33 победы.

ММА
0
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в конце пятого раунда и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Гловер Тейшейра: «Выглядел ли я сегодня в 42 года мешковато? Нет? Тогда я продолжаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости