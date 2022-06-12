Прохазка назвал самый опасный момент в бою с Тейшейрой

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что наибольшую опасность во время поединка с Гловером Тейшейрой (33-8) представляла попытка бразильца провести ему треугольник на руках.

«Самый опасный для меня момент? Это был тот треугольник, который он хотел сделать своими руками, — заявил Прохазка на пресс-конференции после турнира. — Он вцепился очень сильно, и я понимал, что он знает, как сделать этот болевой еще опаснее, потому что он мастер по джиу-джитсу. В этот момент я понял, что не хочу проигрывать. Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы освободиться».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.