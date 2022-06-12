Иржи Прохазка признался, что его удивило в бою с Тейшейрой

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что его поразило, как Гловер Тейшейра (33-8) принимал его тяжелые удары. Кроме того, он похвалил бразильца за его прессинг.

«Меня удивило, что он оказывал сильное давление, и когда я бил его, он продолжал оставаться на ногах, — заявил Прохазка на пресс-конференции после турнира. — Я должен поработать над ударами, сделать их более смертоносными. Перед началом 5-го раунда я понимал, что обязан прикончить его. Я все еще не могу в это поверить, потому что это было очень тяжело».

Также Прохазка подчеркнул, что намерен до конца года провести первую защиту титула.

«Я еще хочу подраться в этом году, — сказал чешский боец. — В июле мне нужно будет подлечиться, но как только я восстановлюсь, то готов вновь выйти в октагон».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.