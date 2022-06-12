Штырков сравнил нового чемпиона UFC в полутяжелом весе Прохазку с Магомедом Анкалаевым

Российский боец ММА Иван Штырков сравнил нового чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазку с Магомедом Анкалаевым и назвал слабые стороны чешского спортсмена.

«У Прохазки есть огромный изъян в борьбе, особенно, если сравнивать его с тем же Анкалаевым. Магомед как раз сейчас в титульной гонке. Победа над Смитом даст ему право драться за титул. Сила, выносливость, ударная и борцовская техники Анкалаева... Не прокатят у Прохазки все его эти штучки против Магомеда.

Иржи с Тейшейрой не смог навязать свой темп. Первые два раунда Тейшейре было не комфортно, но потом чех выдохся. Все думали, что он задавит темпом, но таких «танцев» хватило только на два раунда. Если Анкалаев попадет также, как Тейшейра попал по Прохазке, то он уже не встанет. Прохазке, при его антропометрии, возможно, не хватает мышечной массы, что ли. Очень тяжело ему дается борьба: вставания, проходы, переходы», — приводит Metaratings слова Штыркова.

Сегодня, 12 июня Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда и завоевал чемпионский титул.