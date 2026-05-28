Призовой фонд чемпионата России по ММА составил более 10 миллионов рублей

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев раскрыл детали распределения призового фонда на чемпионате страны.

«Чемпионат России мы проводим с призовым фондом для чемпионов, — сказал Фатеев «СЭ». — Те, кто становится чемпионом России, участвуют в получении призового фонда, причем не только они, но и тренерский состав. Четко обозначено, кто сколько получает, чтобы никаких толкований. Призовой фонд для победителей — 10 250 000 рублей на всех. Серебряные и бронзовые призеры не получают ничего. Впервые мы приняли решение делать это системно и традиционно. У спортсменов, особенно сборной, большие затраты, их надо поддерживать. Для них и для тренерского состава это большое подспорье. Тренер — человек, который фанатично относится к тому, чтобы его спортсмены были лучшими, он для них и отец, и мать, и старший товарищ. Мы это очень ценим. Я реально всегда переживаю за тренерский состав».

Чемпионат России по ММА 2026 года состоялся с 21 по 23 мая в Сочи. Соревнования среди мужчин прошли в десяти весовых категориях, среди женщин — в шести.

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