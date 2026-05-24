Рофаль нокаутировал Бисултанова, Халухоев победил Келеша на турнире NFL 4

Артем Рофаль одержал досрочную победу в третьем раунде над Сулимом Бисултановым в главном событии четвертого турнира бойцовской лиги NFL.

В со-главном поединке Юсуф Халухоев в стартовом отрезке нанес поражение Сергею Келешу. В схватке по правилам вольной борьбы между Исламом Жангоразовым и победителем гран-при PFL в тяжелом весе Олегом Поповым победу со счетом 10:0 одержал Попов.

Турнир NFL 4 прошел в субботу, 23 мая, в Ингушетии. Он включал в себя противостояния по правилам ММА, бокса, дзюдо, вольной борьбы и исторического фехтования.

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