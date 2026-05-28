Глава Союза ММА России: «Взаимодействие с профессиональными лигами должно измениться»

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев заявил о необходимости перемен в отношениях с профессиональными лигами и отметил полную поддержку министерства спорта.

«Я считаю, что взаимодействие с профессиональными лигами должно измениться, — сказал Фатеев «СЭ». — Мы не стоим на месте, со многими общаемся. Мир меняется, и Министерство спорта относится к этому очень серьезно. Есть коллективная ответственность. Я получил поддержку министра, и те задачи, которые он видит в развитии федераций, серьезные и амбициозные. Мы их немного усилили, сделали еще более амбициозными, и я уверен на сто процентов, что мы их реализуем. Команда очень сильная: и руководители федераций, и тренерский состав, и центральный аппарат. Я очень доволен, что сформировал такую серьезную команду».

Сергей Фатеев возглавил Союз ММА России в конце февраля 2026 года, сменив на этом посту Виктора Дроздова.

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