Президент UFC рассказал, что не боится коронавируса
21:29
Президент UFC Дана Уайт высказал мнение, что бесполезно бегать от коронавируса. По его словам, он готов к нему.
— Неважно, как много вы знаете о коронавирусе, это то же самое, что скрываться от рака, — цитирует Уйата BJPenn. — Если вы в группе риска, то не убежите.
Если вам суждено им заразиться, то он вас поймает. Поэтому если я должен заболеть им, то пускай. Я готов к нему — пусть заражает.
Напомним, что из-за коронавируса бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон пока не имеет места проведения.
В мире зафиксировано уже более 334 тысяч случаев заражения в 189 странах, около 14,6 тысячи человек скончались.
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