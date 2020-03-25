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Президент UFC рассказал, что не боится коронавируса

21:29
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Президент UFC Дана Уайт высказал мнение, что бесполезно бегать от коронавируса. По его словам, он готов к нему.

— Неважно, как много вы знаете о коронавирусе, это то же самое, что скрываться от рака, — цитирует Уйата BJPenn. — Если вы в группе риска, то не убежите.

Если вам суждено им заразиться, то он вас поймает. Поэтому если я должен заболеть им, то пускай. Я готов к нему — пусть заражает.

Напомним, что из-за коронавируса бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон пока не имеет места проведения.

В мире зафиксировано уже более 334 тысяч случаев заражения в 189 странах, около 14,6 тысячи человек скончались.

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