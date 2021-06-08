Президент Союза ММА России высказался по ситуации с формой сборной Украины на Евро-2020

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины по футболу с изображением Крыма на Евро-2020

«Спортивная форма — это лицо спортсмена, страны, клуба, который он представляет. Считаю, что испанский бренд сознательно допустил эту провокацию на форме сборной Украины по футболу. Много российских клубов сейчас выступает в форме этого производителя, в том числе футбольный ЦСКА. Мне кажется, что после такого репутационного поступка они должны задуматься о сотрудничестве с техническим партнером», — сказал Радмир Габдуллин.

Производитель формы — испанская компания Joma, которая также сотрудничает с ЦСКА.

8 июня стало известно, что РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины с изображением Крыма на Евро-2020. На ситуацию отреагировали в ФИФА, призвав не смешивать политику и спорт.

(Ислам Бабаджанов)