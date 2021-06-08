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Евгений Гончаров вернулся в АСА

21:46

Экс-чемпион лиги в тяжелом весе Евгений Гончаров возвращается в ACA.

После слияния WFCA с ACB Гончаров перешел в обновленную организацию ACA. В рамках турнира ACA 96 дрался за пояс против Тони Джонсона. Однако случайно попал сопернику пальцем в глаз, из-за чего бой был признан несостоявшимся. В повторном поединке на следующем турнире — ACA 97, Гончаров единогласным решением судей одержал победу над американцем, став чемпионом организации в тяжелом весе. На турнире ACA 104 в главном поединке не смог защитить титул, проиграв Мухумату Вахаеву в 3 раунде сабмишном

На счету 34-летнего Гончарова в общей сложности 16 побед и три поражения.

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