Евгений Гончаров вернулся в АСА

Экс-чемпион лиги в тяжелом весе Евгений Гончаров возвращается в ACA.

После слияния WFCA с ACB Гончаров перешел в обновленную организацию ACA. В рамках турнира ACA 96 дрался за пояс против Тони Джонсона. Однако случайно попал сопернику пальцем в глаз, из-за чего бой был признан несостоявшимся. В повторном поединке на следующем турнире — ACA 97, Гончаров единогласным решением судей одержал победу над американцем, став чемпионом организации в тяжелом весе. На турнире ACA 104 в главном поединке не смог защитить титул, проиграв Мухумату Вахаеву в 3 раунде сабмишном

На счету 34-летнего Гончарова в общей сложности 16 побед и три поражения.