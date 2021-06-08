Президент UFC анонсировал возвращение Ника Диаса в этом году

Президент UFC Дана Уайт в интервью для MMA Junkie анонсировал возвращение бывшего чемпиона Strikeforce и WEC Ника Диаса.

«Я не верил, что это произойдет, но похоже, что это случится. Кажется, Ник Диас подерется в этом году. Посмотрим. С ним общались матчмейкеры, но я пока не знаю, к чему они пришли. Тем не менее это все выглядит обещающе», — цитирует MMA Junkie слова Уайта.

37-летний Диас дрался последний раз в январе 2015 года против Андерсона Сильвы и проиграл решением судей. Позже бой признали несостоявшимся.