Президент UFC анонсировал возвращение Ника Диаса в этом году
19:22
Президент UFC Дана Уайт в интервью для MMA Junkie анонсировал возвращение бывшего чемпиона Strikeforce и WEC Ника Диаса.
«Я не верил, что это произойдет, но похоже, что это случится. Кажется, Ник Диас подерется в этом году. Посмотрим. С ним общались матчмейкеры, но я пока не знаю, к чему они пришли. Тем не менее это все выглядит обещающе», — цитирует MMA Junkie слова Уайта.
37-летний Диас дрался последний раз в январе 2015 года против Андерсона Сильвы и проиграл решением судей. Позже бой признали несостоявшимся.
Дополнительная информация:
https://mmajunkie.usatoday.com/2021/06/ufc-news-dana-white-nick-diaz-return-in-2021-looks-promising
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю