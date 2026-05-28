Глава Союза ММА России: «Россию ждут на чемпионате мира, в августе выезжаем в Узбекистан»

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев рассказал о полном восстановлении в международной федерации и планах по выступлению на юниорском и взрослом чемпионатах мира.

«Будут меняться правила, и сейчас они уже меняются, — сказал Фатеев «СЭ». — Нам их представили, так как мы полностью восстановлены в Международной федерации IMMAF. После чемпионата России будем их внедрять и согласовывать с Минспортом. Изменения не такие большие: весовые категории, какие-то нюансы. Взаимодействие наладили полным ходом, идет обмен официальной информацией, информируем Минспорт. Россию ждут на чемпионате мира. В августе, во второй половине, выезжаем на чемпионат мира в Узбекистан — это юниоры 12-17 лет. А чемпионат по категориям 18-20 и 18+ планируется в Грузии в ноябре. Есть некоторые проблемы, связанные с форматом международной федерации, но мы их решим, мы готовимся».

Международная федерация ММА (IMMAF) официально восстановила членство Союза ММА России в мае 2026 года, что открыло дорогу российским спортсменам на мировые турниры под национальным флагом.

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